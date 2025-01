"Vogliamo far rinascere il centro La Pergola"

Il Comune di Santa Sofia ha affidato uno studio per recuperare gli spazi dell’area ricreativa e sportiva della Pergola che ha chiuso i battenti nel 2009. La piscina, inaugurata nel 1984 sotto l’amministrazione di Ottavio Arnasei, dopo anni di fermo burocratico, era diventata una realtà grazie al progetto dell’ufficio comunale di S. Sofia in collaborazione con la ditta Idral di Bologna che si era occupata dell’impiantistica. Gestito, insieme al vicino ristorante e al campo da tennis, dalla famiglia Agnoletti di Leo e Zoraide, per tutti gli anni di attività, l’impianto sportivo è stato molto frequentato e rimane nei ricordi dei cittadini come grande luogo di socializzazione e divertimento dove in tanti hanno imparato a nuotare.

Era stato per quei tempi un intervento pubblico-privato all’avanguardia, in quanto per la prima volta in paese un privato si accollava la gestione della piscina e del campo: il tutto nelle vicinanze del plesso scolastico, della casa di riposo e dell’ampio parcheggio Karl Marx. Dopo anni in cui il Comune tentò inutilmente di alienare il bene, senza successo, e dopo un periodo in cui parte degli spazi sono comunque rimasti fruibili per lo svolgimento di attività sportiva grazie all’Asd Santa Sofia, ora l’amministrazione guidata da Ilaria Marianini ha deciso di recuperare e valorizzare questo spazio pubblico affidando il progetto di rigenerazione allo studio cesenate Pier Currà Architettura. "L’intervento punta a restituire alla comunità un luogo simbolo dello sport e del tempo libero, oggi in stato di parziale abbandono, tenendo necessariamente conto anche del tema dell’edilizia scolastica che è in continua evoluzione – commentano la sindaca e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini –. Il progetto si inserisce in una più ampia analisi legata alla socialità, all’educazione e al benessere dei cittadini, che può tradursi con l’obiettivo di creare spazi moderni, sostenibili e che possano rispondere alle esigenze dei cittadini di tutte le età".

Il percorso prevede incontri di coinvolgimento della cittadinanza e degli addetti ai lavori per raccogliere suggerimenti e stimolare un pensiero sulle reali esigenze della comunità. Un progetto sostenibile, innovativo, condiviso e non calato dall’alto che dovrà interfacciarsi con le strutture pubbliche già esistenti come il Teatro Mentore, la Galleria d’arte contemporanea Stoppioni, la Sala Milleluci (ancora in attesa di un gestore) per finire al Bike Park, o strutture private come il Centro sportivo Rigenera di via Mascagni.

Oscar Bandini