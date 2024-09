Volantini razzisti in centro a Forlì. Il sindaco: "La feccia siete voi"

Forlì, 28 agosto 2024 – Nella notte di ieri sono stati affissi alcuni volantini con la scritta ‘Basta feccia’. Se il messaggio poteva essere ambiguo, la posizione scelta per l’affissione – ovvero alcuni negozi etnici del centro storico – ha chiarito gli intenti. Questa mattina il sindaco Gian Luca Zattini con un post sui social ha voluto affrontare l’argomento definendo i volantini “discriminatori” e “con parole e raffigurazioni inneggianti all’odio razziale”. Ha poi aggiunto: “Voglio essere chiaro con le ‘persone’ che si sono macchiate di questa oscenità. La ‘feccia’ siete voi, delinquenti senza scrupoli che non meritate di far parte di una comunità, come quella forlivese, che affonda le sue radici nella storia democratica e antirazzista di questo Paese e nei principi di tolleranza, inclusione sociale e solidarietà che reggono la nostra Costituzione. Forlì non è e non sarà mai la vostra casa”. Zattini continua: “La violenza del vostro gesto non resterà impunita perché non ci può essere comprensione o alcuna giustificazione di fronte a qualunque forma di illegalità e violenza. Ecco perché ho dato mandato all’avvocatura comunale di rappresentare l’accaduto alla Procura della Repubblica perché siano svolte le opportune indagini ed individuati i responsabili. Un’ultima cosa, ma non meno rilevante: la Romagna a cui fate riferimento non esiste. La Romagna è per definizione la terra dell’accoglienza. Se pensate che ci possa essere un futuro diverso da questo siete capitati nel posto sbagliato”.