’Volevo nascere scema...’: al Verdi Barbara Foria

Alle 21 al teatro Verdi di Forlimpopoli va in scena Barbara Foria con ’Volevo nascere scema... per non andare in guerra’ di Claudio Insegno. Come può una donna del XXI secolo vivere felice i propri rapporti interpersonali senza ansie di prestazione, senza paura del futuro e, soprattutto, senza filtri instagram? Nel suo nuovo one-woman-show, Barbara Foria mette in scena i dubbi esistenziali e i controsensi surreali che sorprendono una donna arrivata a quella che Dante chiamava ’metà del cammino’.

Info e prenotazioni biglietti (intero 18 euro, ridotto 12): 339.7097952; 347.9458012; 0543.1713530.