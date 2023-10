Voli Ryanair da Forlì: ecco le nuove rotte invernali

Forlì, 12 ottobre 2023 - Dopo un’ottima stagione estiva che ha visto oltre due milioni di passeggeri trasportati, Ryanair lancia la propria stagione invernale con due interessanti rotte: 4 frequenze settimanali verso Katowice, che danno accesso diretto alla vibrante città nel sud della Polonia e 6 voli settimanali per Palermo.

"Lancio di una promozione speciale”

Mauro Bolla, Country Manager per Ryanair Italia, ha dichiarato: “Con oltre due milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, l’operativo invernale sottolinea il ruolo vitale di Ryanair per il territorio, contribuendo alla crescita ed alla connettività dell’aeroporto di Forlì. Per celebrare il nostro nuovo operativo da Forlì, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli 24.99 euro per viaggi compresi tra novembre e marzo”.

"Un’occasione da cogliere al volo”

Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director Forlì Airport ha dichiarato: “Siamo molto felici dell’annuncio che oggi diamo assieme a Ryanair circa il lancio dell’operativo invernale sulle destinazioni di Katowice e Palermo. Ciò a sottolineare il percorso di consolidamento che ci vede al fianco del vettore primo in Italia ed Europa in un’ottica di continuità strategica sia per il nostro scalo sia per tutto il sistema di relazioni che gravita attorno al comparto economico-turistico della Romagna. L’ottima stagione estiva appena conclusa è il miglior auspicio affinché i risultati di traffico Ryanair trovino conferma e ulteriore slancio nel corso di tutta la Winter 2023-2024. La promozione speciale voluta dalla compagnia aerea a celebrare il nuovo operativo da Forlì rappresenta un’occasione da cogliere al volo”.