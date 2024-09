Forlì, più voli per la Sicilia in autunno: li aumenta anche Ryanair. Ecco le nuove date

Forlì, 2 settembre 2024 – La stagione estiva è agli sgoccioli, ma i voli all’aeroporto Ridolfi non si fermano. Dal 16 settembre al 28 ottobre la programmazione degli aeromobili B737-400 diretti a Catania e Trapani, operati dalla compagnia virtuale Go to Fly passa a due volte a settimana, ma proseguirà anche per tutta la stagione invernale 2024-25 (che, per il settore dei voli, va dal 29 ottobre a Pasqua del prossimo anno). Su Catania si arriverà a volare fino a 5 volte la settimana: date che promuovono uno scambio tra la Sicilia e Forlì anche nei periodi delle festività autunnali e invernali, nella logica anche di portare qui visitatori dalla Sicilia. Quelli di Go to Fly sono i voli che il Ridolfi assicura con gli aeromobili collegati allo scalo.

Ma non solo. Da novembre aumentano anche le frequenze per volare fra Palermo e Forlì operate da Ryanair: si passa da 3 a 5 voli a settimana: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Una programmazione coerente con la volontà di F.A. di non rallentare troppo nemmeno nei mesi freddi, puntando anche sui voli incoming. Importante il fatto di intensificare i rapporti commerciali con Ryanair, che è l’unica compagnia ‘tradizionale’ legata allo scalo forlivese.

L’intenzione è quella di mantenere anche altre tratte nate come estive, tra le quali si conta anche Atene che – nelle intenzioni dell’ente gestore – dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi.

Segnali importanti anche perché F.A. è prossima al cambio della guardia nella figura del direttore generale: Andrea Gilardi è prossimo all’addio, in vista di un nuovo incarico altrove. Da lunedì 16 settembre al Ridolfi dovrà iniziare una nuova era.