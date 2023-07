Volontari all’opera sui sentieri "La ripartenza passa anche da qui"

di Fabio Gavelli

L’appuntamento con Luca Nati, referente del gruppo Cai di Modigliana, è presso la loro piccola sede, davanti alla pesa del paese. Il gruppo è formato da una cinquantina di persone; una parte di loro si sta dando da fare, sacrificando domeniche e tempo libero, dotati di vanghe e motoseghe, per riaprire i sentieri resi impraticabili dalle frane. Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: le priorità sono le famiglie sfollate, chi ha perso auto e mobili e le attività economiche danneggiate. Ma non va dimenticato il lavoro di anni di tanti volontari che ha reso queste colline – dalla bellezza impagabile – mete di tanti camminatori, appassionati di mountain bike e di gite a cavallo. Se parliamo di ricostruzione, è un aspetto importante.

"Nel solo territorio di Modigliana abbiamo quasi 60 chilometri di sentieri del Cai, che arrivano a circa 200 con quelli agrourbani, lungo tre vallate: Tramazzo, Marzeno e Ibola. Abbiamo una decina di anelli, tre dei quali, quello della Resistenza, del Sole e del Cantico, realizzati nel giro di pochi anni grazie anche all’impegno di noi volontari – dice Nati – . Ora sono tutti chiusi. Sono percorsi ricchi di storia, dalla Trafila Garibaldina, ai paesaggi di Silvestro Lega, la chiesa di Santa Reparata, fino alle vicende legate alla Resistenza".

Ci incamminiamo proprio sul sentiero Cai 573, che conduce a Ca’ Cornio. Qui, il 18 agosto 1944, un gruppo di militi fascisti e soldati nazisti, informati da una spiata, accerchiarono la casa dove si rifugiavano i partigiani della Banda Corbari. Di Silvio Corbari, che fu poi impiccato assieme all’amico Adriano Casadei, ricorre quest’anno il centenario della nascita.

Le frane sono ovunque. E le strade di accesso non sono transitabili, per cui anche se i sentieri sono in gran parte percorribili, non si può passare. "Questo pezzo di sentiero è stato tracciato poche settimane fa dagli sfollati, che avevano bisogno di passare nel bosco per tornare a vedere la propria casa e gli animali. Il paesaggio non è più lo stesso, ma stiamo già lavorando per creare una ventina di bypass – continua Nati – . L’obiettivo è riaprirli in autunno".

La guida mostra come si fanno le deviazioni: si passa più in alto, al di sopra della frana. "Puliamo il bosco e arriviamo fino al crinale, che in genere è stato risparmiato. In fondo riprendiamo quanto facevano i nostri antenati, che procedevano nei loro tragitti sulle sommità delle colline". Anche in questa fetta di Romagna la gente non sta a guardare e a lamentarsi. Si rimbocca le maniche, ciascuno fa la propria parte, il che vuol dire anche ripristinare percorsi che propri negli ultimi anni stavano meritatamente attirando turisti e viaggiatori in cerca di natura, storia e cultura.

Consultare il sito web dei sentieri agro-urbani permette di imparare un sacco di cose: per esempio che nella riserva sperimentale di Montebello c’è il pino turco situato più a nord del mondo, che Monte Bartolo è un luogo di rilievo storico per i nepalesi che combatterono qui con la British Army, o che dal sentiero del Trebbio scesero i soldati polacchi per liberare Modigliana, nel novembre 1944. Poco prima di Ca’ Cornio c’è stato un grosso crollo e occorre prendere una deviazione, per arrivare alla meta, ma i segnali bianchi e rossi sugli alberi sono già stati dipinti. La casetta è gestita dal gruppo scout dell’Agesci, in collaborazione con il Cai e l’Anpi. Il 20 agosto si terrà anche quest’anno la commemorazione dei partigiani.

"Questi sentieri sono un po’ come i miei figli – conclude Nati – . Ora che guardo le tante frane mi piange un po’ il cuore, ma nel giro di qualche tempo li riapriremo tutti. Il primo lo chiameremo ‘Sentiero della Speranza’".