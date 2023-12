Volontari col cuore. Calendario solidale col Carlino, ecco i protagonisti

Dodici mesi per dodici realtà solidali di Forlì e Cesena: torna per il secondo anno l’iniziativa del Carlino che si propone di dire ‘grazie’ a chi ogni giorno si spende per gli altri, ma che vuole anche dare visibilità a ciò che di buono viene fatto, in modo che la generosità possa ispirare altra generosità. Sabato 30 dicembre il calendario della solidarietà sarà allegato gratuitamente all’edizione del Carlino in tutte le edicole di Forlì, Cesena e dei loro comprensori.

Ieri il Carlino ha presentato il calendario alle istituzioni e alle associazioni coinvolte, ritrovatesi presso la sede Avis di via Della Torre a Forlì, nella ‘casa’ di un colosso della solidarietà. "In questi anni – ha detto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini – abbiamo avuto modo di capire davvero cosa rappresenti il volontariato: nel periodo del Covid a volte abbiamo addirittura dovuto frenare l’onda di solidarietà che ci ha raggiunto e, ugualmente, non ci sono parole per tutto ciò che è stato fatto durante l’alluvione. Nelle emergenze la prima regola è fare squadra ed è quello che è stato fatto a Forlì: la solidarietà è la vera ricchezza della nostra città e della Romagna". Concorda il sindaco di Cesena e presidente della Provincia Enzo Lattuca: "Il nostro territorio è unito da migliaia di persone che sono impegnati in una solidarietà che ci arricchisce. Ci sono margini di miglioramento per quanto riguarda il Pil, ma la ricchezza è fatta anche di questi gesti. Sappiamo che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, perciò siamo così contenti che queste realtà solidali trovino gratificazione con l’iniziativa del Carlino, anche perché queste dodici fotografie possono essere uno spunto per avvicinare tanti al mondo del volontariato".

"In tanti, durante l’alluvione, sono scesi in strada e hanno dato una mano a chi aveva bisogno – commenta il vescovo, monsignor Livio Corazza –, ma ora è importante continuare ad aiutare, affinché l’esperienza che abbiamo vissuto faccia scuola. In alcuni casi la cultura della solidarietà si può smarrire, perciò plaudo a questa iniziativa del Carlino e mi auguro che possa essere un grande incoraggiamento per tutti". Impegnata in tante iniziative culturali e solidali è la Fondazione Carisp: "Questo calendario – le parole della consigliera Gabriella Tronconi – vuole offrire visibilità al mondo del volontariato ed è anche l’espressione della collaborazione tra tante realtà diverse, tutte impegnate nel diffondere la cultura del dono. Uscire con queste fotografie, specialmente dopo il dramma dell’alluvione, significa tornare a guardare con ottimismo al futuro e ai giovani che ne saranno protagonisti".

Testi di Sofia Nardi