Volontari di Ail in festa al teatro Verdi

Sono passati tre anni dall’ultima edizione, ora, passata la pandemia, è il momento per Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) di incontrare volontari e sostenitori e far festa in un pomeriggio di scoperta e viaggio nella solidarietà ‘Ail in festa - Il bello e il buono del volontariato’. L’appuntamento è per sabato al Teatro Verdi di Forlimpopoli. Il pomeriggio sarà aperto dalla neo presidente di Ail Forlì-Cesena, Martina Minguzzi, e dai rappresentanti delle istituzioni. Poi spazio alla festa, ma non prima di un momento speciale.

In questa occasione ci sarà, infatti, la consegna di un contributo in favore dei pazienti in terapia o dei loro familiari e dei volontari Ail colpiti dall’alluvione che nel maggio scorso ha messo in ginocchio la Romagna. I fondi sono stati messi a disposizione da Ail di Siena-Grosseto, dall’associazione ‘Carlotta per’ di Catania e dalla stessa Ail Forlì-Cesena. I contributi sono stati assegnati a seguito di un bando attraverso cui Ail ha voluto dare un aiuto concreto alle persone colpite a vario titolo da una malattia del sangue e vittime anche della terribile emergenza idrica della primavera scorsa. La giornata sarà poi allietata da intrattenimento artistico musicale e da una merenda artusiana: l’attore Derio Derni leggerà e racconterà Pellegrino Artusi e si potrà godere dell’intrattenimento del quartetto musicale formato da Paola Fabris (voce), Giordano Bezzi (tromba), Gilberto Mazzotti (tastiera), Marco Rossi (basso). Non mancherà la merenda artusiana con la piadina dell’Associazione delle Mariette, i vini della Tenuta del Gelso di Bertinoro e i biscotti della salute del ristorante Casa Artusi. La giornata gode del patrocinio del comune di Forlimpopoli, di Fondazione Casa Artusi, dell’Associazione delle Mariette e del ristorante Casa Artusi.