Volontari e non solo: in mostra le foto del nostro Cristiano Frasca

Prende il via questa sera la festa parrocchiale di San Martino in Strada che prevede, tra le altre cose, anche l’allestimento di una mostra di immagini curata dal fotografo del Carlino Cristiano Frasca. La mostra sarà allestita negli spazi del teatro parrocchiale e include scatti dello stesso Frasca durante il periodo dell’alluvione. Le trentacinque fotografie in esposizione immortalano gli indimenticabili momenti che hanno caratterizzato i giorni successivi al 16 maggio nei quartieri Romiti, Cava e San Benedetto sommersi dall’acqua e dal fango. Una foto dopo l’altra, si incontreranno anche molti volti delle tante persone che, in quei giorni, si sono spese per dare una mano, mettendosi al servizio di chi era stato più sfortunato: l’esposizione sarà così un modo per rimarcare ancora una volta il valore della solidarietà. La mostra sarà visitabile ogni giorno da oggi fino a domenica negli orari della festa parrocchiale.