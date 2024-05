Volontari, fango e fatica: "Le mie foto in gara all’Ispf"

La fotografia è la sua passione smisurata, al punto che, dopo aver trascorso intere giornate a spalare fango come volontario a Cesena (sua città di adozione), decide di prendere in mano la macchina fotografica e fissare in immagini la devastazione che altre città romagnole, in quelle stesse ore, stanno sperimentando. Nicola Di Luccio, programmatore informatico originario della Campania, da diciott’anni residente (per amore) a Cesena, non avrebbe mai immaginato, però, che quelle fotografie sarebbero poi risultate tra le opere finaliste al prestigioso Ispf, il primo festival internazionale di fotografia di strada in Italia.

"Ho scattato quelle foto tra Forlì e Faenza e per quasi un anno le ho tenute per me, erano così importanti e significative che le ho condivise solo con pochi amici – esordisce Di Luccio –. Quando sono venuto a sapere che il presidente della giuria del festival, quest’anno, sarebbe stato uno dei miei maggiori ispiratori, Matt Black – noto fotografo di reportage, da circa dieci anni nell’agenzia Magnum Photos – ho provato a candidarmi con alcuni scatti. Pur non rientrando nella rosa dei tre vincitori, sono tra i nove finalisti: un risultato ben al di sopra delle mie aspettative, considerato che, per ogni edizione, le candidature sono centinaia".

Ma facciamo un passo indietro e torniamo all’indomani dell’alluvione: Di Luccio è impegnato a spalare fango in una delle zone di Cesena interessate dalla rottura del fiume Savio, quando rimedia, suo malgrado, un infortunio alla schiena. "Non riuscivo a starmene con le mani in mano e ho pensato che avrei potuto rendermi utile dedicandomi a ciò che so fare meglio: il racconto di ciò che mi circonda attraverso la fotografia di strada".

La voglia di documentare lo porta anche al di fuori di Cesena, tra le vie delle città di Forlì e Faenza, entrambe gravemente colpite dall’alluvione: "A Forlì – precisa il fotografo – mi sono soffermato soprattutto nella zona di Porta Schiavonia e nei dintorni del parco Elio Santarelli". Le sue foto – raccolte sotto il titolo ‘Tin bòta’ – sono tutte in bianco e nero e raccontano, con indubbia intensità, alcuni istanti di quei giorni drammatici: le brevi pause con una birra e una sigaretta; i volti dei tanti, giovanissimi, ‘burdel de paciug’ e quelli, segnati da fatica e preoccupazione, di coloro che hanno visto le proprie case e attività sommerse dal fango; i militari con le divise inzaccherate; gli animali domestici fortunosamente tratti in salvo; gli abbracci, le lacrime e i sorrisi.

"Due sono le cose che mi hanno colpito maggiormente e tornano in tutte le mie foto di quei giorni – ricorda Di Luccio –: innanzitutto, la solidarietà, quell’atmosfera di convivialità e vicinanza che regnava tra i volontari e i residenti di tutti i quartieri alluvionati. Poi, il fatto che, fin dalle ore immediatamente successive alla tragedia, le persone si fossero rimboccate le maniche per pulire e ricostruire: in silenzio, senza drammi né lamentele. Sono convinto che sia proprio questa attitudine il valore aggiunto della Romagna rispetto a tante altre parti d’Italia".