Volontari in azione ai Romiti

I ministri volontari di Scientology di Forlì si sono riuniti venerdì per quattro ulteriori interventi. Al palasport Villa Romiti hanno sistemato le attrezzature utilizzate dalla scuola media ‘Mercuriale’ per le lezioni di educazione fisica (nella foto a fianco, con le caratteristiche magliette gialle). Poi hanno aiutato tre famiglie a risistemare la propria casa e le relative pertinenze: in una di queste vive una donna di 99 anni, a cui hanno consegnato un divano e un letto. In un’altra, a benecifio di una coppia di anziani, hanno ripulito un giardino dal fango.