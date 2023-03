Volontari in azione per ripulire Galeata

Negli scorsi giorni le Pro loco di Galeata, Pianetto e San Zeno hanno organizzato una giornata ecologica nel territorio di Galeata dedicata alla pulizia delle scarpate dai rifiuti abbandonati nella Provinciale 24 nel Passo Monte delle Forche. "L’idea è nata da Corrado Grassi della Pro loco di Galeata – precisa il presidente Atos Mazzoni – che durante le sue escursioni nel territorio galeatese ha notato la presenza di rifiuti abbandonati, anche di grosse dimensioni nelle scarpate del passo del Monte delle Forche. Con la consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente e del decoro i volontari delle tre Pro loco hanno così dedicato alcune ore della domenica alla pulizia ed allo sgombero di una consistente quantità di plastica, vetro, ferro, pezzi di automobili, pneumatici, un frigo, una botte di ferro ed una bombola del gas risalente a qualche decennio fa".

Tutti i rifiuti sono stati poi differenziati in sacchi e contenitori per il corretto smaltimento. La giornata è stata programmata con un numero ristretto di volontari tutti assicurati proprio per non correre troppi rischi, dato ché la vegetazione ha reso, in alcuni punti, complicata la raccolta.

"Questa è la prima di una serie di giornate dedicate alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio – conclude Mazzoni anche nella sua veste di presidente dell’Unpli provinciale – che la Pro loco Galeata Aps ha intenzione di organizzare in collaborazione con le associazioni ed il Comune di Galeata in modo che in tanti possano partecipare a ripulire il territorio oggi molto frequentato da turisti ed escursionisti. Altre esperienze positive dei volontari di altre associazioni della Val Bidente si registrano a Cusercoli e a Santa Sofia nella pulizia dei fiume, ma ricordo che soprattutto lungo i bordi delle strade provinciali ci sono accumuli di rifiuti che vanno al più presto eliminati".

o. b.