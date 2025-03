Volontari in campo per l’ambiente. Raccolte tonnellate di rifiuti abbandonati

Non si arresta l’impegno dei volontari a favore dell’ambiente: sono numerose le iniziative di raccolta dei rifiuti, orchestrate in collaborazione con Alea, pensate per riqualificare zone della città che, altrimenti, rischiano il degrado e per agire in favore dell’ambiente.

Nelle scorse settimane sono entrati in azione i ‘Gilet gialli ambientali’, il Wwf e i volontari di quartiere che hanno ripulito dai rifiuti vari abbandonati, il fossato adiacente viale Bologna, da via Rio Becca fino alla sede della Electrolux. Sono stati raccolti 12 sacchi da 100 litri contenenti vestiti, tanta plastica molte bottiglie di vetro e altro. Il vetro è stato portato al contenitore dedicato più vicino e gli altri rifiuti sono stati ritirati da Alea ambiente che ringrazio per la collaborazione.

Un’operazione precedente, invece, aveva visto il recupero di 21 sacchi di rifiuti in mezzo ai campi di grano nelle vicinanze del nuovo carcere da via Celletta dei Passeri del numero civico 52 alla zona industriale del Quattro. In questo caso la segnalazione dei cittadini è stata fondamentale, e fondamentale è stato il comitato di quartiere che ha ricevuto la segnalazione e attivato l’intervento.

In campo anche i Ministri Volontari di Scientology, con i volontari del Quartiere Cava- Villanova e in collaborazione con Alea hanno organizzato un’iniziativa ecologica per la città nella zona industriale. Sono stati raccolti tutti i rifiuti abbandonati, anche lungo il torrente, che a causa di ciò qualora ci fossero delle piogge, potrebbero causare degli ingorghi con danni maggiori. In totale sono stati raccolti 32 sacchi da 100 litri e rifiuti, tra cui plastica, lattine, bottiglie di vetro, abiti e perfino un estintore.