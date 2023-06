Volontari nei quartieri, passaggio di consegne a Comune e Fmi

Fin dalle ore precedenti l’esondazione del 16 maggio, con la preparazione di migliaia di sacchi di sabbia distribuiti nel territorio, il Comitato di Quartiere dei Romiti è entrato in una straordinaria fase operativa mobilitando centinaia di volontari. La situazione è poi diventata drammatica in seguito agli effetti devastanti dell’alluvione (che proprio ai Romiti ha registrato la superficie territoriale più ampia e il maggior numero di persone colpite) e ha innescato una reazione umana e sociale incredibile. Così è stato anche nelle altre zone colpite dove i Comitati hanno svolto un ruolo fondamentale per la mobilitazione dei volontari e il primo degli aiuti alle persone e alle realtà colpite, costituendo centri di coordinamento. Gradualmente questa azione assicurata dai Quartieri ha cominciato a organizzare un passaggio di consegna alla macchina comunale e della Protezione civile.

Ora, con il simbolico passaggio di testimone del coordinamento volontari dal Quartiere Romiti al Comune e ai tecnici di Fmi (azienda in house della amministrazione), questo percorso giunge a compimento.

"Ovviamente continueremo a fare il nostro ruolo assicurando il massimo dell’impegno", afferma il coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori durante l’incontro che ha suggellato il passaggio, alla presenza degli assessori Giuseppe Petetta e Andrea Cintorino, dell’amministratore unico Fmi Vincenzo Bongiorno e del direttore della struttura Claudio Maltoni.

Per i prossimi giorni, il centro di coordinamento guidato da Comune e Fmi avrà sempre base al PalaRomiti e da qui indirizzerà i volontari.