Volontari ospedalieri. Torna il corso in cinque serate L'Associazione Volontari Ospedalieri 'Francesco Brazzini' riprende venerdì il corso di formazione gratuito per reclutare nuovi aderenti. 5 incontri serali tratteranno temi come etica, motivazioni, medico-legalità, servizio AVO e statuto. Info e iscrizioni: 3240447934, avoforli@gmail.com.