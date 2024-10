Volontari protagonisti: "Così abbiamo deciso di metterci al servizio di chi ha bisogno"

Un giorno di festa, ricca di sorrisi e colori, voci festanti di bambini e cuori generosi. Domenica il parco della Resistenza ha ospitato la giornata del volontariato, un appuntamento con le numerose associazioni attive nel territorio. Sodalizi alla ricerca di nuovi adepti, presenti nel grande giardino per illustrare le rispettive attività attraverso il racconto della propria esperienza. Volontari accomunati dal desiderio di donarsi agli altri. E’ il caso di Maurizio Mantini, 73enne premilcuorese residente a Forlì, a riposo attivo dopo una vita trascorsa in banca. "Sono stato dieci anni ‘nonno Pacio’ nei Vip, i clown in corsia – racconta Mantini, che vanta trascorsi nella compagnia teatrale di San Tomè e canta nei Gospel trail intercity –. Da 4 anni sono volontario nell’Anpas, la pubblica assistenza". Un’avventura iniziata dopo un grande dolore, la scomparsa dell’adorata moglie, disabile a seguito di un aneurisma e assistita per sei lunghi anni. "Mi sembrava giusto mettere a disposizione degli altri la pratica acquisita e anche l’auto attrezzata per il trasporto dei malati. Ed è molto più quello che ricevo di quello che do".

Sentimento condiviso da Daniela Bombardi, da una decade in servizio all’Ammp, associazione Morgagni malattie polmonari. "Operiamo a supporto dei malati di fibrosi polmonare idiopatica – racconta –, formati al primo soccorso ma anche al supporto psicologico ai malati e ai loro caregiver". Un sostegno votato anche alla ricerca e alla prevenzione. "Andiamo nelle scuole a promuovere il progetto ‘i nostri amici polmoni’ per educare i giovani a corretti stili di vita. Ci sono già tante patologie ed è assurdo essere causa del proprio male".

Tra le presenze rassicuranti nel cuore del parco quella di un labrador, un golden retriever e un cane pastore, eroi delle unità cinofile da soccorso di Protezione civile. Cani addestrati alla ricerca di persone disperse in superficie o sotto le macerie. "L’associazione è nata nel 2019 dal desiderio di alcuni volontari di Protezione civile, già con esperienza in scenari di soccorso con i cani, di mettere a disposizione le competenze acquisite a supporto degli organi istituzionali in caso di calamità – spiega Stefano Rossi, uno dei fondatori –. Un cane riesce a ‘bonificare’, da solo, una porzione di territorio nella quale servirebbero 50 persone".

Appostati all’ingresso del parco i volontari di ‘Salute e solidarietà - per il diritto alla salute di ogni individuo’. "Medici, infermieri, assistenti sanitari che operano a favore di chi non ha accesso alle cure – spiega Giorgio Verdecchia, già chirurgo oncologico –. Curiamo, e ascoltiamo, coloro che non hanno residenza, come i migranti nei centri di prima accoglienza, negli ambulatori in via dei Mille, nella sede della Caritas, e in quelli della Croce Rossa". L’associazionemette anche in campo iniziative di integrazione sociale. "Aiutiamo gli anziani a conservare o recuperare autonomia attraverso attività motorie, iniziative di socializzazione, culturali e ludiche". Generosità preziosissima anche durante l’emergenza sanitaria, con ben 24 medici e 5 infermieri impegnati nella campagna vaccinale. "Ma chiunque è il benvenuto in associazione, anche se privo di specifiche competenze. C’è sempre bisogno di volontari".