"Volt, ecco la nostra idea di Europa". Panini e Salaterelli corrono col Pd

Si presentano nella circoscrizione di nord Est nelle fila del d: sono gli unici due candidati italiani alle Europee per Volt, partito, o movimento come a volte viene definito, transnazionale e progressista, "nato nel 2017 in risposta alla Brexit". Sono i giovani Silvia Panini e Marcello Saltarelli, coinvolti nell’avventura elettorale da Francesco Marino, responsabile del gruppo Volt-Forlì e a sua volta candidato alle amministrative nella lista RinnoviAmo Forlì. E considerati da Michele Fiumi, portavoce di quella lista, "la nostra punta di diamante", proprio in quanto rappresentanti di Volt. Affiancati da Gessica Allegni, segretaria provinciale Pd, dal segretario comunale Michele Valli, e in presenza del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, hanno esposto le ragioni della loro candidatura. E spiegano che, "dopo diverse interlocuzioni con altre formazioni politiche" sono approdati nel Pd, dove stanno convintamente, perché la priorità è "contrastare le destre, visto che, alle prossime elezioni c’è il rischio che prendano tanti voti e già vediamo che le libertà si stanno restringendo". "Siamo nella lista del Pd, ma corriamo come indipendenti – spiega Saltarelli –. Ci presentiamo con lo stesso programma in tutti i 27 paesi europei, perché ci sono sfide, come il contrasto al cambiamento climatico, che non si possono affrontare nei singoli paesi: da qui l’idea della transnazionalità".

Diritti, piena libertà di scelta riguardo all’interruzione di gravidanza e sul fine vita – "le destre vogliono salvare la vita del nascituro, ma non quella delle persone che muoiono in mare" – con l’obiettivo di "contrastare chi pensa che Mussolini sia stato un grande statista". Interviene Panini. Nata a Modena, ha studiato a Forlì e traccia le linee dell’Europa disegnata da Volt. "Vogliamo un’Europa che non sia fatta solo di grandi istituzioni. Pensiamo ad un’Europa delle pari opportunità, dove tutti hanno le stesse condizioni di partenza. La transizione energetica è una priorità – continua –, ci vuole un piano industriale e anche un esercito europeo, per una difesa comune". E lancia l’idea di un progetto europeo "di infrastrutture su rotaia". Secondo Allegni "la politica europea è importante, perché ha riflessi sulle comunità locali. Non è casuale – conclude – che abbiamo in lista questi giovani candidati, perché grazie a loro assumiamo un punto di vista più coraggioso". "La loro candidatura è la prova che il Pd è capace di aprirsi a tanti mondi", spiega Valli. Per Rinaldini: "l’Europa è per noi una garanzia di maggiori libertà".

Paola Mauti