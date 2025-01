Volti delle feste Aziende e associazioni insieme

Le feste appena concluse hanno per molti rappresentato l’occasione di trascorrere del tempo insieme, come hanno fatto i componenti della lista La Civica Forlì Cambia che hanno organizzato una cena natalizia: un momento conviviale durante il quale si è anche stilato un bilancio dell’anno appena concluso. Le festività per alcuni hanno coinciso anche con un altro momento speciale. È il caso de la Camerani e Cornacchia Group, azienda forlivese leader nell’assicurazione contro le calamità naturali rivolte agli agricoltori italiani che nei giorni scorsi ha compiuto 30 anni. Per celebrare questo importante traguardo è stata organizzata una festa alla quale hanno presenziato anche il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

Con la fine del 2024 si è conclusa una ricorrenza diversa ma non meno sentita: quello degli 80 anni dalla distruzione del teatro comunale di Forlì che ha visto la realizzazione di numerose attività a tema. Ad esempio, ha riscorsso molto successo la mostra storica dedicata al teatro, così come sono state partecipate le diverse iniziative collaterali che si sono tenute a Palazzo Morattini di Pievequinta, sede dell’esposizione, e in città. Confortati dai buoni riscontri ottenuti i sodalizi promotori dell’evento e cioè le associazioni culturali Amici della Pieve, Forlì per Giuseppe Verdi e il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, insieme a Gabriele Zelli, hanno deciso di riproporre l’esposizione nel corso dei prossimi mesi.

Nel periodo conclusivo dell’anno, una ricorrenza sentita è anche quella della Giornata del Ringraziamento di Coldiretti, che ha offerto un momento di riflessione sull’importanza del lavoro agricolo e della tutela del territorio. La celebrazione ha avuto luogo alla chiesa parrocchiale di Meldola, dove si è tenuta la messa officiata da don Enrico Casadio.

Ormai, però, è tempo di tornare alle attività a tempo pieno, a cominciare dalla scuola, come l’istituto professionale dei Salesiani Cnos-Fap che ha inaugurato la ripresa delle lezioni con la visita della deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, la quale ha portato il suo saluto ai ragazzi.