"Vorrei eventi così tutto l’anno"

Maria Sole Maglia ha 32 anni, è insegnante al Liceo classico e vive vicino al centro storico con il marito Francesco, architetto. Si sono trasferiti a Forlì anni fa dalla Sicilia. "Ci troviamo bene qui, però percepiamo la città un po’ ‘piatta’: non offre molto a livello di intrattenimento serale. Per trovare degli eventi interessanti bisogna spostarsi verso altre zone. Non c’è paragone con Cesena: sembrano due città appartenenti a Regioni diverse". Maglia riconosce comunque che la Notte Rosa ha saputo animare il centro. "Anche durante le festività natalizie la piazza è più viva. Bisognerebbe organizzare iniziative tutto l’anno – sottolinea –. Anche se avendo il mare vicino è normale che d’estate ci sia meno movimento qui".