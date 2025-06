Voto sul lavoro, affluenza al 35%. Fuorisede, in 900 volevano esserci:: "Giusto farsi sentire alle urne"

Quasi novecento fuorisede, tra studenti e lavoratori domiciliati a Forlì, hanno richiesto di poter votare in città tra ieri e domenica per il referendum abrogativo. La provincia di Forlì-Cesena è risultata al decimo posto in Italia tra quelle con più richieste (superata da grandi città come Roma, Milano, Firenze, Bologna e Torino). E se il quorum fosse dipeso da loro...

È impossibile trovare il dato della partecipazione dei fuorisede, poiché sono stati spalmati su 5 sezioni, insieme ai forlivesi residenti. Però il seggio numero 1 – è l’esempio di uno di quelli dedicati – è stato di gran lunga quello con la maggiore affluenza in città, il 52,6%. E di certo i quesiti sul lavoro hanno colpito la loro attenzione. Non è andata come probabilmente speravano, ma per due giornate hanno potuto esercitare il diritto di voto nella città che li ospita.

Per la seconda volta nella storia italiana, è stata data infatti la possibilità di recarsi alle urne direttamente nel luogo di domicilio, ma era la prima in città: alle elezioni europee di giugno, i seggi speciali furono allestiti nei capoluoghi di regione. Così, sono state preparate quattro sezioni speciali, tutte collocate all’interno dell’istituto superiore ‘Roberto Ruffilli’ di via Romanello da Forlì. Già da domenica, primo giorno di votazioni, diversi giovani si sono recati alle urne per esprimere le proprie preferenze sui cinque quesiti.

"Votare è sia il nostro primo diritto che dovere, soprattutto in un referendum – sottolinea Beatrice, studentessa marchigiana della triennale di Scienze Internazionali e Diplomatiche – che credo sia l’emblema della democrazia. Da fuorisede poi poter votare senza tornare a casa è una grande opportunità che non dobbiamo sprecare, motivo in più per essere qui". Su 880 richieste pervenute totali, 677 sono state proprio da parte di universitari provenienti da diverse parti d’Italia.

Chiara, studentessa pugliese di Mediazione Linguistica, specifica che "esercitare il voto è praticamente l’unico modo che noi cittadini abbiamo per poter cambiare qualcosa nel nostro Paese". Poi continua: "È la prima volta che voto da fuorisede, per me che sono pugliese sarebbe stato praticamente impossibile tornare nella mia regione per pochi giorni".

Quattro dei cinque quesiti proposti riguardavano delle sezioni della legge Jobs Act in materia di lavoro, come reintegro post licenziamento, indennità o contratti a termine. Il quinto era invece la riduzione degli anni per ottenere la cittadinanza italiana da dieci a cinque anni. "Esercitare un nostro diritto è una questione di senso civico e di responsabilità come cittadini attivi e anche perché – spiega Rita, studentessa siciliana della magistrale di Scienze Internazionali e Diplomatiche – si presentavano delle proposte per cambiare situazioni del nostro Paese di grande importanza". In particolare però sull’ ultimo quesito si è concentrata la sua attenzione: "Era quello a cui tenevo di più perché ho diversi amici in attesa dell’iter burocratico per ottenere la cittadinanza italiana".

Ciò che emerge è quindi un forte senso di responsabilità da parte dei giovani elettori: hanno votato in quasi settantamila in tutta Italia, un numero non eccellente ma che comunque lascia ben sperare per il futuro. "La base della democrazia è andare a votare in ogni caso, soprattutto – sottolinea infine Elena, studentessa di Traduzione e Interpretazione originaria della Sicilia – sapere che nonostante tutto abbiamo avuto voce in capitolo anche in capitolo nonostante la lontananza da casa nostra".