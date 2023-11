We Insist! live all’Area Sismica. Ouverture con Braida e Locatelli

Torna il We Insist! live all’Area Sismica, l’etichetta italiana discografica indipendente nata nel 2018 con la volontà di promuovere artisti che fanno musica con dedizione e spirito di ricerca; in questa occasione Area Sismica metterà i propri spazi a disposizione per la registrazione di due sessioni live. Un weekend ricco, si inizia domani alle 21, con Alberto Braida al pianoforte (nella foto) e Giancarlo Nino Locatelli ai clarinetti; il duo, che collabora dal 1996, si trova a suo agio sia con la libera improvvisazione sia a partire da materiali composti. La formazione ha al suo attivo numerose pubblicazioni di cui ricordiamo ‘Diciannove Calefazioni’, ‘Due’, ‘Big Margotta’ e ‘Nel Margine’.

Si continua anche domenica alle 18 con il concerto di Gabriele Mitelli alla tromba e alla voce e Julien Desprez alla chitarra elettrica; per la prima volta insieme in un incontro straordinario di due universi creativi, incandescenti, magmatici e caotici. Il chitarrista francese Desprez è uno dei migliori giovani improvvisatori europei, qui in collaborazione con il trombettista Gabriele Mitelli, figura centrale della scena contemporanea nazionale.

Nel 2022 accanto all’etichetta discografica è nata, nel 2022, anche la Fondazione We Insist! per cercare di promuovere e valorizzare il jazz e lo scambio tra la musica e gli altri linguaggi artistici. Il costo di una serata è di 15 euro, per entrambi i concerti 25. Area Sismica (via le Selve, 23 località Ravaldino in Monte) è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai soci.

Valentina Paiano