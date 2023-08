Weekend con Crisalide Arte, danza, filosofia e i dialoghi di Fuorilogos

Prosegue oggi e domani al Giardino di Gualdo di Meldola (strada Gualdo-Ribatta 7) la 30esima edizione di Crisalide Forlì Festival: teatro, danza, musica e filosofia; direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli di Masque Teatro insieme alla studiosa Sara Baranzoni. Tema dell’edizione 2023, la ’Pluralità del sensibile’.

Oggi torna ’Fuorilogos’, progetto curato da Paolo Vignola e Sara Baranzoni, che quest’anno ospita la studiosa Federica Timeto e che in questa edizione prova a estendere il suo solito pensare in dialoghi e in trialoghi (ore 19,20 e domani alle 20,40). In cartellone anche le repliche di: ’Vivarium’ di Masque teatro, (oggi alle 21,30 e domani alle ore 21,45), di ’Paradiso’ del Gruppo Nanou, (ore 18,45); ’Metamorphosis’ del bolognese Carlo Massari (ore 18 e in replica domani alla stessa ora); il progetto ’Demoni – Frammenti’ di Alessandra Crocco e Alessandro Miele di Ultimi Fuochi Teatro che propongono Frammento 1 – Marija e Frammento 3 – Stavrogin (ore 17,30 e 20,15 e in replica domani alle 17,30 e 20).

Ritorna a Crisalide anche Stefania Tansini con ’L’ombelico dei limbi’ (ore 19,20). Un salto anche nell’universo musicale con ’Percussion’ del cesenate Enrico Malatesta, che conduce il pubblico in una relazione di ascolto con il territorio fluviale (ore 18,45). Infine, il laboratorio ’Low under construction’ di Francesca Proia che invita a sperimentare la lentezza con le tecniche dello yoga (ore 16,30).