Weekend con lo scultore Turci al Circolo Caterina Sforza

Il Circolo Caterina Sforza (corso Mazzini 68 ospita fino a domani la mostra dello scultore forlivese Otello Turci (nella foto) dal titolo ‘Arte & Politica?’ Sono esposti pannelli e sculture in cui il tema provocatorio attorno alla politica trova riscontro anche in un breve scritto, inserito nella brochure della mostra, in cui è trascritto un dialogo fra una scheggia di legno e un polpastrello di creta, i due elementi presenti nel fantasioso immaginario dello scultore.

"Il tema della mostra – spiega Turci – vuol far riflettere sull’importanza della politica per l’intera società e su chi dovrebbe guidare i cittadini in modo esemplare e imparziale". Molte sculture sono arricchite dai colori della nostra bandiera. La mostra, curata da Davide Boschini, apre spiragli verso riflessioni in cui ogni elemento risponde a una logica non solo come costruzione estetica, ma come un fluido scorrere di visioni e interpretazioni. Turci è artista che ama la materia, in particolare il legno e la ceramica, da lui utilizzata per creare forme ora geometriche ora figurative. L’eleganza formale, le geometrie dinamiche, l’uso evocativo del colore segnano il suo percorso artistico e lo dilatano verso un ampio ventaglio di interpretazioni.

Rosanna Ricci