Weekend da sogno, vinti 10mila euro a Modigliana

Il 67enne Onorio Bellini è titolare della tabaccheria-ricevitoria in via Gramsci 15 a Modigliana ed è anche presidente dell’Ordine dei Tabaccai della Provincia Forlì-Cesena dal 2013 nonché consigliere nazionale. È molto soddisfatto perché anche al termine della sua attività lavorativa, visto che ad agosto andrà in pensione e passerà il testimone al figlio Enrico, nella sua ricevitoria sabato scorso è stata estratta, allegata alle schedine del SuperEnalotto, una vincita da 10.000 euro con il concorso ‘Weekend da sogno’.

La combinazione vincente (4–17–28–36–42–50) nell’ambito di una lotteria con quattro estrazioni del 20–21 e 27–28 giugno, con in palio per ognuno di questi giorni di 250 premi appunto da 10.000 euro per un totale di 10milioni di euro. "Non è una grande vincita – spiega Onorio Bellini – ma comunque un bel regalo con una schedina da soli tre euro. Non conosco il fortunato o la fortunata che non si è ancora presentato/a ma ho visto la vincita sul mio terminale consultando il borderò ufficiale. E’ chiaro che le giocate sono state maggiori del solito proprio per la doppia occasione dei premi". In realtà la ricevitoria ha distribuito almeno tre grosse vincite: nel 1999 158 milioni di lire, nel 2004 247.607 euro, nel 2009 121.000 euro e poi un’altra decina di vincite di 10.000 euro ognuna. Insomma un totale di 548.000 euro.

g.a.