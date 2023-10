Weekend di festa in occasione del patrono

Domenica la parrocchia di San Benedetto, in via Gorizia, celebra la festa del patrono. Domattina alle 9 messa, rosario e confessioni, alle 15.30 funzione con l’unzione degli infermi e alle 21 serata con animazione e giochi. Domenica, giorno della festa, alle 10 l’amministratore parrocchiale, don Emanuele Lorusso, celebrerà la messa che sarà seguita da un aperitivo. Dalle 15 animazione, giochi, caccia al tesoro, laboratori per bambini e famiglie.