Weekend di festa per il ritorno del Conte

La rocca di Forlimpopoli si sta allestendo a festa per il ritorno del suo signore, il Conte Brunoro II Zampeschi dalla terra di Francia, in programma per questa domenica. Ma prima, a partire da domani, si terranno tre giorni di "gaudio e giubilo" indetti dalla sua consorte, la Contessa Battistina Savelli, per celebrare il ritorno dell’amato marito. Torna la festa rinascimentale ‘Un dè int la Ròca ad Frampùl’, che giunge così alla 4ª edizione promossa dalla Pro loco e dal gruppo storico ‘Brunoro II’. Si parte domani alle 19,45 con ‘Alla corte di Battistina’, una visita guidata dalla dama di compagnia della Contessa alla scoperta dei segreti e delle vicende dei signori di Forlimpopoli. Alle 20,45 nel cortile interno della rocca verrà servita la cena rinascimentale. Per prenotazioni e informazioni: 340.3137961.

Novità di quest’edizione della festa è l’escape room, che si terrà sabato dalle 15 all’interno del torrione. ‘L’arte della fuga’ impegnerà i partecipanti nel tentativo di salvare il signore di Forlimpopoli da un tentativo di avvelenamento da parte di alcuni sicari. Per prenotazioni e informazioni telefonare al 346.2371878.

Alle 15,30, sempre di sabato, nel fossato, si aprirà il campo di tiro con l’arco per bambini, e prenderanno il via i Giochi del Palio per bambini con il tiro alla fune, la corsa delle travi, il calcetto storico e la giostra del Saracino. Il cortile interno verrà animato, a partire dalle 16, con il mercatino e i giochi storici e con il laboratorio ‘Brick Bestiario’ per bambini dai 3 ai 14. Si tratta di andare a costruire animali fantastici con i mattoncini da costruzione. Prenotazione obbligatoria al numero 347.5635534.

In piazza Garibaldi alle 16,30 prende il via l’Hostaria del Pellegrino e alle 17, nel fossato, i giochi del Palio ’senior’, dedicati agli adulti: tiro alla fune, corsa con le travi, calcetto storico, lancio dell’accetta e lancio della bandiera. Alle 18,30 al Museo Archeologico si terrà ‘Aperitivo con delitto alla Corte degli Zampeschi’, un gioco di ruolo alla ricerca di un assassino che si nasconde tra i partecipanti ai festeggiamenti per il ritorno di Brunoro II. Per informazioni: www.amaparco.it.

Si passa poi alle 21 nel fossato con ‘La Compagnia del Lupi Feudi’, un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta delle antiche tecniche venatorie e del complesso rapporto tra l’uomo e il più misterioso abitante dei boschi. Alle 21,30 prende il via la contesa delle bandiere. Il sabato si chiude alle 22,15 con ‘Il Giudizio dell’Acciaio’, dove guerrieri assetati di gloria si sfidano a colpi di spada (e non solo) sotto gli occhi del Giudice d’acciaio, con duelli spettacolari, colpi di scena e un finale mozzafiato sono i protagonisti di questo avvincente spettacolo di scherma scenica medievale.

Domenica alle 17,30 si terrà il corteo storico di ritorno del conte Brunoro II e la consegna dei doni da parte delle contrade cittadine. Il fossato della rocca sarà animato da duelli di armati, esibizioni di sbandieratori, tamburini, giullari e spettacoli di falconeria. La manifestazione si chiuderà alle 21 con ‘Belfagor’. Uno spettacolo di giocoleria con strumenti infuocati ed effetti speciali di ogni tipo. Si esibiranno ballerini, ginnasti e giocolieri e il fuoco sarà il padrone della scena.

Matteo Bondi