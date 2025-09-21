Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Forlì
Wellness Week, ecco gli eventi in val Bidente
21 set 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Wellness Week, ecco gli eventi in val Bidente

Open day vaccinale a Galeata. A S. Sofia visite mediche. Camminata a Civitella.

Numerosi eventi avranno luogo in tutta la Romagna per ispirare le persone di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e attivo

Per approfondire:

Dal 23 al 30 settembre si terrà la 10ª Wellness Week promossa da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl, in concomitanza con la settimana europea dello sport. Tra i numerosi eventi che avranno luogo in tutta la Romagna per ispirare le persone di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e attivo, si segnala quello in calendario a Galeata martedì 23 settembre dalle 9 alle 13 all’ambulatorio di medicina generale di via Castellucci 6 con un open day vaccinale (Herpes Zoster, pneumococco, tetano, morbillo e papilloma virus) per adulti a libero accesso.

Invece a Santa Sofia giovedì 25 settembre al mercato settimanale in piazza Matteotti (in caso di meteo sfavorevole al centro culturale Pertini) open day con uno staff di medici e infermieri dalle 9 alle 13 che informeranno e visiteranno i partecipanti.

Infine a Civitella si terrà sabato 27 una camminata di salute e relax in collaborazione con la ’walking leader’ Elena Zanetti e il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 9,30 in piazza Matteotti vicino alla Torre dell’Orologio per una escursione sulle colline a corona del paese della Val Bidente. Al termine sarà offerta frutta fresca. Si raccomanda un abbigliamento comodo, scarpe adatte, zainetto e borraccia. Info: www.auslromagna.it.

o.b.

