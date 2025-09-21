Wellness Week, ecco gli eventi in val Bidente

Dal 23 al 30 settembre si terrà la 10ª Wellness Week promossa da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl, in concomitanza con la settimana europea dello sport. Tra i numerosi eventi che avranno luogo in tutta la Romagna per ispirare le persone di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e attivo, si segnala quello in calendario a Galeata martedì 23 settembre dalle 9 alle 13 all’ambulatorio di medicina generale di via Castellucci 6 con un open day vaccinale (Herpes Zoster, pneumococco, tetano, morbillo e papilloma virus) per adulti a libero accesso.

Invece a Santa Sofia giovedì 25 settembre al mercato settimanale in piazza Matteotti (in caso di meteo sfavorevole al centro culturale Pertini) open day con uno staff di medici e infermieri dalle 9 alle 13 che informeranno e visiteranno i partecipanti.

Infine a Civitella si terrà sabato 27 una camminata di salute e relax in collaborazione con la ’walking leader’ Elena Zanetti e il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 9,30 in piazza Matteotti vicino alla Torre dell’Orologio per una escursione sulle colline a corona del paese della Val Bidente. Al termine sarà offerta frutta fresca. Si raccomanda un abbigliamento comodo, scarpe adatte, zainetto e borraccia. Info: www.auslromagna.it.

