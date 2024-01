‘Where To?’, al via progetto di storytelling a scuola a Portico

Si aprirà oggi a Portico la parte operativa di ‘Where To?’, il progetto europeo di Lignin Stories (Mt) & Centro Italiano Storytelling (It), presso i locali della scuola elementare ‘Ambrogio Traversari’, via Tosco Romagnola 6. Il progetto, finanziato da Erasmus+ programme Ka210-You, lavorerà sull’idea di comunità contemporanea, proponendo i primi tre workshop del percorso italiano a Portico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Valle del Montone, con la direzione degli storyteller Giovanna Conforto, Stefania Ganzini e Flavio Milandri. Spiega Milandri del Centro Storytelling: "Sostenibilità ambientale, economia circolare, riuso, neo narrazione, resilienza, ri-narrazione, inclusione sociale, socialità, sono al centro di diverse pratiche di ‘ri-generazione’, con progetti che stanno portando alla ridefinizione dell’idea di paesaggio. Del resto comprendere le caratteristiche chiave dei sistemi complessi, quali ambienti di vita, comunità umane e sistemi economici, utilizzando concetti quali interdipendenza, non-linearità, auto-organizzazione. Insomma, pare un cammino interessante per una riflessione sull’abitare contemporaneo dotata di senso".

Aggiunge Giovanna Conforto, fondatrice e direttrice artistica del Centro: "Si tratta di chiedersi: ’Dove sto andando, non dove sono stato’. Il percorso tra storytelling applicato e ludo-pedagogia, che coinvolgerà in prima battuta alcuni gruppi familiari, proseguirà per tutte le domeniche del mese di gennaio e successivamente, con cadenza diversa, arriverà a conclusione, con la parte operativa in loco nel mese di maggio 2024". Per contatti e info: email info@centroitalianostorytelling.it.

q.c.