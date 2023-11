Whisky e quadri alla Manoni 2.0

‘Whisky da collezione e pittori per le vie di Forlì’ è la mostra insolita, curiosa e accattivante, alla Galleria Manoni 2.0. In esposizione la collezione privata della famiglia Pompignoli di Forlì, che conta ben 186 bottiglie di pregiati whisky anche di oltre 60 anni, con tanto di confezioni originali, caraffe in ceramica coi loghi della casa produttrice, vassoi, posaceneri e vecchi bauli. Il tutto è contornato da opere che ritraggono scorci della città di Forlì negli anni, dal 192030 in poi, disegnati o dipinti da artisti forlivesi come Irene Ugolini Zoli, Alberto Pacciani, Pier Claudio Pantieri, Alessandro Sclavo e altri ancora. L’inaugurazione si è tenuta sabato scorso per la sala del negozio di corso Garibaldi 55a, a due passi dai Musei San Domenico. La mostra è visitabile in orari di negozio, fino all’11 novembre ed è a ingresso libero. L’evento è patrocinato dal Comune di Forlì.