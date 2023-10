Wilma Malucelli racconta le donne d’Iran

Domani alle 15 nel palazzo della Provincia in piazza Morgagni Wilma Malucelli terrà una relazione su ’Iran, un paese in chiaro-scuro’, con proiezione di immagini. L’incontro è promosso da Auser ForlìAccademia permanente. Non un semplice racconto di viaggio ma un quadro della storia e cultura dell’Iran e del panorama geopolitico attuale. Un omaggio alle donne iraniane e alla loro lotta, un anno dopo la morte di Mahsa Amini. Ingresso libero