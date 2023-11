’Women at work’, progetto vincente. Stop alle discriminazioni sul lavoro

Il progetto comunale ‘Women at work: come disfare i nodi delle disuguaglianze’ rientra tra i 42 vincitori della seconda edizione del bando ’Donne e lavoro’, promosso dall’assessorato regionale alle Pari opportunità e ha ricevuto un contributo di 39.828 euro (il costo totale è di 49.785 euro). Il progetto prevede lo sviluppo di diversi punti. È prevista, ad esempio, la mappatura e messa a sistema di iniziative e sportelli di consulenza tecnica e manageriale attivi nel territorio per favorire la preparazione professionale delle donne (di concerto con enti di formazione e associazioni di categoria).

Non solo: si pensa anche al controllo delle discriminazioni, rilevando eventuali situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro realizzando, in collaborazione con il Centro donna e Pari opportunità, incontri di sensibilizzazione e formazione presso le aziende del territorio; oltre a quelli riservati alle aziende ci saranno anche quelli dedicati alle donne in materia economica-finanziaria e in materia di gestione del risparmio, con l’obiettivo di aiutare le donne in un percorso di affrancamento economico.

L’ultimo incontro coinvolgerà le donne straniere che partecipano ai corsi di alfabetizzazione linguistica. E, inoltre, il dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia del Campus di Forlì, accompagnerà l’amministrazione nella rilevazione delle criticità alla base della messa a punto del Bilancio di Genere. L’obiettivo è la stesura di un documento che si concentra sulla distribuzione di genere tra il personale del Comune di Forlì, attraverso una analisi della composizione dei ruoli e degli strumenti di conciliazione tempi di vita e lavoro.

Attraverso la collaborazione con il ‘Tavolo giovani e lavoro’, organismo che mobilita più di quaranta attori del territorio forlivese, si intende promuovere la sperimentazione per giovani imprenditrici di un spazio di co-working, attraverso la formazione professionalizzante e il finanziamento di apparecchiature e strumenti utili per lo sviluppo della propria idea imprenditoriale.

L’ultimo punto affrontato, in linea con l’obiettivo di supportare l’adozione di modalità di lavoro flessibil, come telelavoro e smart-working, è il fatto di promuovere un potenziamento di iniziative volte ad attuare politiche di conciliazione della vita privata con il lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità già in capo al Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità del Comune di Forlì. Specificamente si intende fornire ai dipendenti la possibilità di lavorare anche da casa in modalità smart working, attraverso l’acquisto di pc portatili.