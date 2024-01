Workshop di fotografia etica per la tutela ambientale: seconda edizione nel Parco

E’ già possibile iscriversi ai workshop di fotografia etica per la tutela ambientale nel Parco nazionale che ha promosso la seconda edizione del progetto ‘Conservation Photography’. "I partecipanti apprenderanno come approcciarsi all’ambiente – precisano dall’ente Parco – che ci circonda, l’importanza della fotografia etica nella tutela ambientale, le basi di ecologia generale (ecosistemi, biodiversità, relazioni, biologia delle specie), ecologia del paesaggio e biologia della conservazione (Rete Natura 2000, Direttiva Habitat, specie protette), le principali tecniche di fotografia naturalistica e paesaggistica, al fine di riprendere, vivere, raccontare e divulgare al meglio il territorio in cui ci troviamo. Questo è il presupposto che è alla base del progetto e che guarda alla fotografia non come un fine, ma come un mezzo di condivisione e conoscenza". I workshop saranno condotti dai professionisti di ‘Immagine terra’ Isacco Emiliani e Matteo Luciani. Le novità sono rappresentate da: un prezzo esclusivo per i primi iscritti oltre a un prezzo esclusivo per chi porterà un amico/a. Entrambe i costi sono cumulabili.

Le date dei workshop sono le seguenti: 17/18 febbraio – workshop inverno (monte Falterona, Capo D’Arno, Monte Penna); 10-12 maggio primavera (Acquacheta, Piana dei Romiti, Tramazzo); 28-30 giugno – estate (Bertesca, Pietrapazza, Scalandrini) e 16-17 novembre – autunno (La Verna). I workshop vedranno l’intervento dei tecnici dell’Ente Parco e del personale del Reparto Carabinieri Parco, che illustreranno le metodologie per valutare l’incidenza delle attività di fotografia naturalistica nel territorio dell’area protetta. Info e prenotazioni: gestione@parcoforestecasentinesi.it.

o.b.