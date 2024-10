’Wow’: psicologia e divertimento con Tesei

Da giovedì a sabato, il Teatro Dragoni di Meldola ospiterà ‘Wow’, il nuovo spettacolo del forlivese Francesco Tesei, considerato il più grande mentalista d’Italia. Il tema sviluppato in questa nuova opera è ‘L’esperienza della meraviglia’. L’artista ha lavorato per Rai, Mediaset e Sky e da questo autunno lo spettacolo ‘Human’, del 2019, è approdato sulla piattaforma Amazon Prime Video. I biglietti per il suo nuovo show costano 18 euro ed è possibile acquistarli su www.vivaticket.it e alla biglietteria diurna del teatro Diego Fabbri (dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18).

Tesei, nel suo spettacolo precedente, ‘Telepathy’, ha trattato temi legati alla perdita nel contesto post-pandemia. Come è avvenuto il passaggio concettuale da queste tematiche a quella della meraviglia in ‘Wow’?

"Telepathy è stato concepito durante il lockdown, un periodo in cui era impossibile ignorare ciò che stava accadendo nel mondo. Il teatro era fermo, e l’idea di tornare in scena senza riflettere su quel momento storico mi sembrava insensata. Ho deciso di affrontare quei temi, prendendo spunto dall’Amleto di Shakespeare, scritto dopo la peste di Londra, per tracciare paralleli tra passato e presente. Dopo Telepathy, io e il mio collaboratore storico, Daniel Monti, sentivamo il bisogno di ritrovare la leggerezza. Volevamo tornare a un’atmosfera più dinamica e positiva, ed è così che è nato ‘Wow’. Una parola che ricorreva spesso nei commenti del pubblico durante i miei spettacoli".

Come riesce a mantenere quel delicato equilibrio tra intrattenimento e riflessione profonda?

"Alcuni anni fa sentivo che il mondo dell’illusionismo mi stava stretto: stupire il pubblico per il solo piacere di farlo non mi bastava più. Mi chiedevo: quali metafore posso trasmettere con un trucco come ‘una donna segata a metà’? Così ho cercato qualcosa di più profondo, e l’ho trovato nel mentalismo, che grazie all’unione della psicologia, dell’illusione e della comunicazione, è il mezzo ideale per continuare a sorprendere le persone, ma offrendo allo stesso tempo tanti spunti di riflessione".

In ‘Wow’, coinvolgerà anche il pubblico dandogli la possibilità di diventare mentalista per una sera?

"Gli spettatori saranno i protagonisti dello spettacolo dall’inizio alla fine. Verranno scelte alcune persone per giocare con me, esplorando il confine tra realtà e illusione. Il mio obiettivo è quello di creare un’esperienza suggestiva, che vada oltre la semplice performance e permetta agli spettatori di concedersi il lusso di perdersi e ritrovarsi di fronte a qualcosa di ignoto".

Lei ‘gioca in casa’: è forlivese e i suoi tour si aprono sempre al teatro Dragoni di Meldola. Si sente particolarmente legato al territorio?

"Ormai per me è diventata una tradizione quella di testare lo spettacolo in un ambiente familiare e intimo come il palco di Meldola prima di portarlo in tante altre città d’Italia e d’Europa. Questa profonda connessione con la Romagna mi ha sempre portato fortuna. Sono molto grato a Ruggero Sintoni (direttore artistico di Accademia Perduta che gestisce i principali teatri locali), perché ha creduto fortemente nel mio progetto tanti anni fa".

Valentina Paiano