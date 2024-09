Yoga, danza e arte-terapia

Dalla psicoterapia allo yoga, alla danza movimento terapia fino all’arte terapia. Sabato dalle ore 16 (taglio del nastro alle 17 con brindisi di benvenuto) prende il via ’Spazio Sèi’ in viale Risorgimento 19. Percorsi formativi e lavorativi comuni con al centro il benessere fisico e mentale della persona. Le competenze di sei professioniste messe e a disposizione, ad ingresso gratuito, per una nuova esperienza creativa di sè, in un ambiente "accogliente, non giudicante e di sollievo. Siamo felici e orgogliose di mettere a disposizione della Comunità questo luogo di cura, espressione di un pensiero tutto al femminile – spiegano le fondatrici, Chiara Baldassarri, Silvia Cesario, Laura De Marsiliis, Simonetta Guaglione, Stefania Mainolfi e Mariana Marquez –. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a seguire i nostri canali di comunicazione per rimanere sempre aggiornati". Info: 339.3720188 - 347.6096227.