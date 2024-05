Youtuber di Forlì eroe per un giorno a Milano: "Così ho inseguito e preso il ladro"

Forlì, 11 maggio 2024 – Ha inseguito a bordo del suo monopattino, per le vie di Milano, un borseggiatore, l’ha speronato e poi catturato, dopo una colluttazione non priva di pericoli. Così Luca Mastrangelo, 44 anni, nato a Forlì, cresciuto a Civitella, da 5 anni a Milano, youtuber professionista con 224.000 iscritti e oltre 105 milioni di visualizzazioni con i suoi circa 1500 video di commento alle partite dell’Inter, è riuscito a bloccare un ladro che aveva appena sfilato un cellulare dalle mani di una donna per strada nel capoluogo lombardo.

"L’altro pomeriggio stavo andando a bordo del mio monopattino in ufficio. Poi ho visto due donne che rincorrevano dietro, senza successo, una persona molto più agile di loro, gridando ‘al ladro, al ladro’...". In quel momento Mastrangelo – per 12 anni operaio, poi per due stagioni come ufficio stampa alla pallacanestro Forlì in A2, prima di diventare una star del web coi suoi commenti sulle partite dell’Inter – s’è messo all’inseguimento del ladro.

"L’ho inseguito per almeno 200 metri – prosegue Mastrangelo nel suo racconto –. L’ho speronato col monopattino e gli ho dato una spallata, lui ha sbattuto contro il muro ed è caduto a terra. Sono sceso dal monopattino e abbiamo avuto una breve colluttazione che ci ha portato fino all’interno dell’androne di un palazzo. Lì l’ho immobilizzato. Nel frattempo si è formato un capannello di gente che ha chiamato i carabinieri".

Subito dopo Mastrangelo ha restituito il cellulare alla legittima proprietaria. "Mi ha ringraziato, ci siamo dati la mano". Mastrangelo tra l’altro non è nuovo a imprese del genere. "Sì è vero mi è capitato altre volte – rimarca il 44enne forlivese –. Un po’ di paura c’è ma non me la sento di far finta di niente. Tra l’altro il tipo di due giorni fa aveva un coltellino e una bottiglia rotta in mano... Ma alla fine è andata bene".