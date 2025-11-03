Zaino sospeso. Donato un quintale di prodotti per la scuola

Un quintale di materiale didattico donato alle famiglie più fragili: è il risultato raggiunto dallo ‘Zaino sospeso’, il progetto promosso dal Lions Club Forlì Host con la Caritas diocesana, grazie alla partecipazione generosa di molti cittadini e commercianti forlivesi. Nelle scorse settimane, una delegazione del Club composta dalla presidente Fiorella Maria Mangione e dai soci Franco Sami (precedente governatore), Alessio Serrani (coordinatore del service) e Gabriele Zelli, ha consegnato il materiale raccolto al vescovo Livio Corazza, presidente anche della Caritas locale, e a Filippo Monari, direttore dell’associazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere le famiglie che, in un periodo di difficoltà economica, faticano ad affrontare le spese scolastiche, consentendo ai figli di iniziare l’anno con un corredo completo e dignitoso. Prima dell’inizio della scuola, il Lions Club Forlì Host aveva posizionato apposite scatole negli esercizi commerciali aderenti, invitando i cittadini ad acquistare e donare quaderni, penne e zaini: un gesto semplice che ha permesso di costruire un grande risultato collettivo. La distribuzione del materiale viene curata dall’Emporio della Solidarietà, punto di riferimento per chi necessita di beni di prima necessità, grazie alla rete promossa dalla Caritas e dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.

"La risposta è stata commovente – dichiara Fiorella Maria Mangione, presidente dell’organizzazione –. Ogni quaderno, ogni penna, ogni zaino raccolto rappresenta un piccolo atto di solidarietà, che insieme diventa un grande messaggio: nessun bambino deve sentirsi escluso nel suo percorso scolastico. Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte, e continueremo a farla, con discrezione e con passione, al fianco di chi lavora ogni giorno per costruire una comunità più giusta e più attenta agli ultimi. Si può affermare che il materiale che abbiamo donato è effettivamente frutto di un gesto corale. La raccolta prosegue nei negozi che hanno aderito all’iniziativa, nei confronti dei quali va la nostra gratitudine".

Le cartolerie e i supermercati in cui si può continuare a donare sono: Block Notes (viale Bologna 43, Romiti), Il Cubo (via Marsilio da Padova 34, Coriano-Ospedaletto), Il Prisma (via Ravegnana 145, Foro Boario), Il Temperino (viale Bolognesi 181, zona Centro studi), Conad Superstore (via Dirani 6, Ronco), Ubik (piazzale della Cooperazione, centro commerciale Punta di Ferro), Mega (corso della Repubblica 144), Futura (Porta Cotogni 10, centro storico) e Gamma (via Sandro Pertini 24, Forlimpopoli).