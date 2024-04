Zampighi, Rossi chiude la stagione. Evento sold out

Paolo Rossi con il suo spettacolo ‘Scorrettissimo me. Per un futuro, immenso repertorio’ con le musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi chiude la stagione di prosa al teatro Zampighi di Galeata curata da DireFare. Domani alle 21,15 l’irriverente attore improvviserà, tra squarci di commedia dell’arte e irriverente cabaret sociale, insieme alla malinconia degli omaggi ai suoi grandi maestri e compagni di viaggio comeEnzo Jannacci e Dario Fo. Lo spettacolo è sold out, info: 376.1224452.