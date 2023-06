Zanetti assolta "Calvario lungo 7 anni C’è chi ha speculato su accuse infondate"

Il lungo post condiviso sui social dall’ex vicesindaca di Forlì Veronica Zanetti, nella tarda serata di venerdì, comincia citando la sentenza che ha accompagnato la sua assoluzione: ‘Assolta perché il fatto non sussiste’. "Provo estrema soddisfazione e gioia per questo risultato definitivo che attendevo da 7 anni", commenta.

La vicenda giudiziaria era legata al bando sulla gestione del verde pubblico del Comune di Forlì: Veronica Zanetti era stata condannata a 6 mesi con l’accusa di turbativa d’asta, ovvero di aver truccato un bando pubblico, ritagliandolo – secondo l’accusa – sulla figura di Giovanni Morelli, agronomo ferrarese; Morelli era stato condannato così come l’ex direttore generale del Comune di Forlì Vittorio Severi. La vicenda era nata e poi si era sviluppata in seno alla politica forlivese: l’esposto sulla gara era stato consegnato alla procura di Forlì da Mario Peruzzini, allora capogruppo della lista civica ‘Noi con Drei’ poi rinominata ‘Forlì SiCura’; nel 2016, Zanetti era uscita dalla giunta di Davide Drei e al suo posto, con alcune delle deleghe della Zanetti, era entrato un esponente di Forlì SiCura, Marco Ravaioli.

Forse a questi aspetti si riferiva Veronica Zanetti annotando che "tanti hanno speculato o beneficiato a vario titolo delle accuse infondate che erano state sollevate, mossi da invidie e ambizioni personali. Ho ascoltato, udienza dopo udienza, due anni di dibattimento surreale e la conclusione del primo grado ha assecondato un’alterazione dei fatti a cui ho assistito incredula ma in silenzio. Credo che la distanza geografica e temporale di questo secondo grado di giudizio abbiano contribuito a una ricostruzione dei fatti oggettiva e scevra da strumentalizzazioni politiche". L’assoluzione al massimo grado (quella secondo cui "il fatto non sussiste") riguarda anche gli altri imputati Severi e Morelli. Da valutare se la procura generale della Corte d’Appello di Bologna vorrà fare ricorso alla Corte di Cassazione.

Per Zanetti non è "banalmente stata fatta giustizia ma dirò che è stata restituita verità. Si è concluso un calvario che ho vissuto molto intensamente da un punto di vista emotivo e che solo l’intima consapevolezza di aver sempre agito in modo corretto mi ha permesso di sopportare". Le ultime righe del post sono lasciate ai ringraziamenti che riguardano: "la mia famiglia, il cui sostegno è stato costante e vitale, e tutte le persone che mi sono state accanto e in tanti modi diversi mi hanno trasmesso forza e fiducia e non hanno mai fatto mancare stima, vicinanza e affetto", nonché il suo legale Carlo Nannini.

Questo episodio ha inciso tantissimo sulla carriera politica di Veronica Zanetti: era stata una sostenitrice di Matteo Renzi della prima ora, dunque aveva visto crescere il proprio peso nel partito; tra il 2009 e il 2014 era stata capogruppo del Pd in consiglio comunale. Negli ultimi mesi prima delle elezioni politiche 2018 era diventata parlamentare, in seguito alle dimissioni di un collega emiliano. In quell’occasione, già fuori dalla giunta, già fuori dal Pd, si iscrisse comunque al gruppo alla Camera dei democratici, dicendo di riconoscersi nella linea politica nazionale, non più in quella locale. Il punto più alto è coinciso però con l’uscita di scena dal dibattito politico, anche a livello cittadino.

Forse per questo l’ex assessore conclude con queste parole: "Questo risultato non costituisce un punto di ripartenza ma chiude una parentesi che lascerò alle spalle per proseguire la mia vita con l’entusiasmo e il sorriso che l’hanno sempre colorata". La politica, però, sembra ormai definitivamente lontana.