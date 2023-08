Zangheri, cambio ai vertici Lostritto nuovo presidente "Sicurezza prima di tutto"

di Matteo Bondi

Cambio al vertice del consiglio di amministrazione della Fondazione Zangheri, che gestisce la più grande struttura per l’assistenza agli anziani della città: scaduto il proprio mandato, lascia il presidente Luca Zambianchi, al suo posto, nella seduta dello scorso 5 agosto, il consiglio di amministrazione ha nominato Patrizio Lostritto, 66 anni, ex dirigente comunale, negli ultimi dieci anni è stato direttore della cooperativa sociale Tonino Setola che gestisce la scuola paritaria La Nave. Lo stesso Cda è stato cambiato per quattro componenti su cinque.

Unica confermata l’eletta dall’assemblea dei soci benemeriti, Fabiana Fiorini. Sono stati invece nominati dal Comune di Forlì, oltre a Lostritto, anche Alessandro La Forgia, mentre dalla Fondazione Cassa dei Risparmi Forlì sono stati nominati Daniela Valpiani, che ha assunto il ruolo di vicepresidente, e Loretta Vallicelli.

"Sono onorato di questo incarico – ha affermato il neo presidente – sto prendendo adesso pian piano conoscenza della struttura, ma l’obiettivo di questo mandato è in realtà molto semplice: consolidare la mission della Zangheri, gestendo al meglio il pensionato, aperto ai privati, con un trattamento ‘alberghiero’ e la casa di riposo per anziani non autosufficienti.

La Zangheri esce da un periodo che è stato molto difficoltoso, gestito al meglio da Luca Zambianchi, che ha fatto un gran lavoro con la struttura. In questi primi giorni mi ha colpito l’efficienza in tutte le attività della struttura, che mi è sembrata molto rispondente al servizio che deve offrire". I tre anni di mandato di Zambianchi sono stati quelli che hanno portato la struttura dal pieno della pandemia al ritorno alla normalità.

"Sono stati anni duri – conferma Zambianchi –, ma è stata una bella esperienza, soprattutto per le persone con cui ho collaborato, a partire dai consiglieri arrivando alla direttrice, fino a tutto il personale. Abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione con tutte le istituzioni".

Una eredità, quella del Covid, che "Lascia una visione nuova sui servizi di prevenzione e sicurezza – spiega Lostritto –, si è fatto tesoro di quanto successo e si sono tratte delle lezioni molto importanti, per esempio sul controllo degli accessi alla struttura con un sistema completamente informatizzato".

Fatta salva la sicurezza e l’assistenza agli anziani, ci sono anche altri obiettivi all’orizzonte. "Mi piacerebbe poter tornare quanto prima – conclude il neo presidente – a ospitare i corsi dell’università della terza età, come avveniva prima dell’arrivo della pandemia, per poterci aprire sempre più alla città".