Zanzare, questa notte i trattamenti adulticidi

Prosegue la capillare azione di disinfestazione portata avanti dal Comune di Forlì contro le zanzare. Il prossimo trattamento adulticida è previsto dalle 23 di stasera alle 5 di domattina nelle seguenti zone: quartiere Vecchiazzano e zone limitrofe esterne all’ospedale con parcheggi e ’villaggio’ via Silvagni - abitato a monte di via del partigiano fino a rotondina ex scuole; Ronco quadrilatero da via Montaspro e Tangenziale, via Fontanelle, viale Bidente fino a via della Grotta, viale Roma, via della Croce, a valle con lato sempre tangenziale, ferrovia e via D. Pollini; Villa Selva abitato di via Costiera e Bianco da Durazzo; Musicisti Grandi Italiani quadrilatero a valle la ferrovia, a ovest viale Gramsci, a monte viale Roma chiudendo fino alla Tangenziale.

Si raccomanda di tenere in casa gli animali durante il trattamento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati; evitare di lasciare biancheria stesa ad asciugare all’esterno; evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri orti e giardini per almeno 3 giorni e assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.