Zanzare, trattamento a Villanova e Cava

È stato organizzato un trattamento adulticida contro le zanzare per questa notte dalle 23.30 alle 4 nelle seguenti zone: quartiere Cava zona a valle e a monte di viale Bologna. Fino a via Arno e via Rio Becca e Tangenziale compreso il tratto di viale Bologna dalla via Padulli. Quartiere Villanova dalla rotonda dei fiori quindi viale Bologna, zona artigianale e via Zignola fino al sottopasso, via Rio Cozzi, via Rio Voltre e lottizzazione (vie Aria, Acqua, Terra) via Ghibellina fino alla fine cartello. Tenere in casa animali durante il trattamento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre; evitare di lasciare biancheria all’esterno; evitare il consumo di frutta e verdura raccolta da orti e giardini per almeno 3 giorni e assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.