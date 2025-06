Zardin, successo trasversale: oltre 3.000 persone nei giardini ’segreti’ e negli angoli nascosti

Oltre 3.000 persone, nel weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio, hanno varcato i portoni dei 37 giardini ‘segreti’ aperti in via eccezionale durante la sesta edizione del festival cittadino ‘Zardin’, prendendo parte anche ai ben 71 appuntamenti organizzati per l’occasione, tra concerti, laboratori, passeggiate, letture, spettacoli e momenti di socialità.

Secondo le stime degli organizzatori, il pubblico è stato ampio, eterogeneo e trasversale: studenti, giovani famiglie, universitari, adulti, pensionati, cittadini stranieri e migranti, forlivesi da ogni quartiere e visitatori da fuori città. "Nel cuore della città – sottolineano gli organizzatori (nella foto) – si è respirata un’atmosfera di leggerezza e sorpresa: i locali pieni, le file fuori dai ristoranti, i sorrisi in strada e lo stupore davanti a scorci inediti. Tantissimi visitatori – continuano – ci hanno raccontato di aver riscoperto angoli nascosti, incontrato storie inaspettate, sentito il bisogno che eventi del genere esistano più spesso".

Zardin è un progetto nato dal basso, costruito da un piccolo gruppo di giovani, ma reso possibile grazie a una rete composta da ben 80 realtà tra associazioni, collettivi, gruppi culturali e artistici, supportate da oltre 100 volontari.

"Un sentito ringraziamento va ai proprietari e gestori dei giardini, che con coraggio e generosità hanno deciso di aprire ciò che di solito è chiuso – dichiarano gli organizzatori –. Un gesto semplice, ma profondamente politico: rendere condiviso ciò che normalmente è privato, restituirlo per un attimo alla città e ai suoi abitanti".

Fondamentale, quest’anno, è stato anche il supporto del Comune: "Abbiamo convintamente sostenuto questa iniziativa – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – poiché valorizza in modo originale il centro storico della città all’insegna dell’incontro e della cultura. Complimenti al gruppo di giovani ideatori e promotori di Zardin, che vorremmo sostenere pure il prossimo anno, – conclude l’amministratore con orgoglio – anche alla luce degli ottimi risultati dell’edizione 2025".

La manifestazione Zardin ha inoltre ricevuto il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e il contributo di preziosi sponsor: Soroptimist – Forlì Club, BiFor Birra&Burger, Castiglione Legnami, Fedi.Fo Shop&Lab, Da Cico – Pizzeria a domicilio, Tredicidodici e Caviro.

