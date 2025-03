Zattini apre alle polizze: "Bene assicurarsi, ma il governo vigili"

"Chi pensa che le aziende non debbano assicurarsi, sbaglia". Sta in queste parole il senso del ragionamento di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, preoccupato come tanti cittadini per il maltempo di queste ore, con allerte meteo che stanno interessando tanti territori. "La pioggia caduta sui territori di Forlì, o nel Ravennate e nel Bolognese, ci fa temere che il tema dell’alluvione e del maltempo in generale, e dell’impatto che hanno sul mondo delle imprese, non sia purtroppo dimenticato". Le aziende "devono poter esercitare la loro attività, e purtroppo va constatato che questo è possibile solo con un’adeguata copertura assicurativa. A completare il quadro è il fatto che tante delle imprese danneggiate dal maltempo degli anni passati non hanno ricevuto ancora gli indennizzi promessi dal governo o li hanno ricevuti solo dopo tempi lunghi. Alcuni associati ci hanno raccontato che per l’alluvione del 2023 i soldi sono arrivati solo nel febbraio di quest’anno".

Oggi, prosegue Zattini, "il tema non è tanto ‘assicurazione obbligatoria sì-assicurazione obbligatoria no’". Una copertura assicurativa per danni tra i 40 e i 50 mila euro ha un costo da 250 a 500 euro. Questo vale per le zone a basso e medio rischio. "Dove invece il rischio è elevato (l’8% a livello nazionale, e noi come area romagnola purtroppo ne facciamo parte), i costi per le coperture assicurative aumentano: da 1.900 a 2.400 euro (sempre per danni tra i 40 e i 50mila euro) – argometa Zattini –. Di conseguenza le imprese devono comprendere che in un territorio fragile come il nostro eventi come alluvioni e simili possono ripetersi. Per questo le imprese devono adottare le necessarie contromosse. Come Confcommercio stiamo stringendo accordi con le principali compagnie assicurative a livello nazionale, così da individuare polizze in convenzione per i nostri associati. Quelle già siglate per chi è socio di Ascom hanno comportato uno sconto tra il 25 e il 30%". Il secondo elemento, "e qui entra in campo il governo, è che servono tempi certi e rapidi sull’erogazione delle somme da parte delle compagnie assicurative in caso di risarcimenti danni". Governo che dunque dovrebbe esercitare "una forma di pressione sulle assicurazioni. Però è necessario assicurarsi, perché in pochi minuti si rischia di perdere l’investimento di una vita".