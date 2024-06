Zattini-bis col brivido. Il sindaco ribalta il voto delle europee. Riscossa con la Civica

Uno scrutinio thrilling. Anzi, un’intera giornata. Al mattino, i dati emersi nella notte delle europee, davano il centrosinistra a un passo dalla vittoria assoluta, al 49,3% col voto ‘politico’ delle sue tre liste: il Pd volava e Verdi e Sinistra erano la grande sorpresa della tornata oltre il 6%. "Speriamo che Zattini faccia il miracolo", diceva qualche big di centrodestra. Con, però, la prospettiva più concreta di portare Rinaldini al ballottaggio. E chissà con quali numeri. Impensabile, in quel momento, una vittoria al primo turno.

Lo spoglio delle amministrative ha disegnato uno scenario completamente diverso. La città che pendeva verso sinistra ha cambiato orientamento passando dalla scheda marrone a quella azzurra. A trascinare Gian Luca Zattini verso il secondo mandato è stata la lista civica Forlì Cambia, il progetto politico a cui ha lavorato per anni: ha toccato il 14%, un numero che supera il 10,8% del 2019 (con l’assessora e capolista Paola Casara da record nelle preferenze) e che pesca a piene mani un po’ da tutti. Non solo da Italia Viva e Azione (meno del 6% alle europee; i loro esponenti hanno portato qualche centinaio di voti alla lista del sindaco), ma anche dal centrosinistra. Zattini ha avuto in premio anche uno 0,3% di voto disgiunto: elettori di altri schieramenti che hanno scelto lui come guida della città. Rinaldini compreso, che ha avuto un’analoga erosione. Dettagli che hanno portato a scompaginare il puzzle delle europee per disegnare un’altra maggioranza.

Nel centrodestra registra un risultato da record Fratelli d’Italia, poco sotto il 20% ma è un valore moltiplicato per sei rispetto al 2019, addolcito dall’aumento alle europee (27,8%) rispetto alle politiche 2022 (24,4%). Il partito egemone del centrodestra cala rispetto al dato politico delle europee: era accaduto anche alla Lega nel 2019. A proposito, il Carroccio – in difficoltà domenica sera col 6% – si è difeso meglio ieri, vicino a 9% grazie anche ai suoi cacciatori di preferenze (dagli assessori Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino, al consigliere regionale Massimiliano Pompignoli). Il contrario di Forza Italia, che ha perso quasi un punto.

Lo spoglio ha cambiato fondamentalmente il clima a sinistra: il Pd si è fermato al 32%, risultato comunque super se paragonato al 27,7% delle politiche di meno di due anni fa. Anche perché potrebbe aver ceduto qualcosa a RinnoviAmo Forlì, la lista civica di Rinaldini, che ha tentato di insidiare Forlì Cambia sul terreno dei moderati ma, di fatto, senza riuscirci. Mentre le percentuali delle europee facevano ribollire il centrosinistra, dandogli spinta in ogni seggio, la corsa per il Comune ha avuto un’altra storia.

Non che sia stato semplice, per Zattini, confermarsi sindaco. Anzi. Le premesse erano le peggiori. È partito forte, ha toccato il 51,5% a un certo punto. Poi è iniziata la rimonta di Rinaldini, l’erosione del suo vantaggio. I voti apparivano su Eligendo, il portale del ministero dell’Intero, con macroscopico ritardo rispetto al reale spoglio nei seggi. A un certo punto, a 30 sezioni dalla fine, Zattini aveva un margine di 0,4% sul 50% che assicura la vittoria al primo turno. Ma erano appena 170 voti su 40mila già scrutinati: un enorme equilibrio, con le altre due liste incapaci di sottrarre voti all’uno all’altro. Poi l’allungo.

Nel 2022 il dato politico vedeva il centrodestra in vantaggio in città. Stavolta le europee avevano raccontato un’altra storia. Ma Zattini si è comunque imposto, benché col brivido. Rinaldini non è riuscito ad approfittare di un’occasione quasi impronosticabile alla vigilia. Forlì, alla fine, ha dato ancora fiducia primo sindaco della sua storia che non avesse in tasca una tessera di partito.