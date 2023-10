Zattini, Confcommercio:: "Iniziativa imbarazzante. Ai giovani serve ben altro"

"Una scelta imbarazzante la decisione della Camera di Commercio di comunicare ai più giovani col simbolo che parifica i generi, la ’schwa’": a dirlo, con un apposito comunicato, è Alberto Zattini direttore di Ascom Confcommercio Forlì, che sposa senza mezzi termini la linea di critica verso il presidente dell’ente camerale Carlo Battistini. Ecco infatti il suo affondo: "Sono queste le politiche della Camera di Commercio per i giovani? Siamo davvero a livelli molto bassi. Le politiche per i giovani si attuano (anche) investendo soldi in progetti concreti, come fa Ascom o fanno altri soggetti istituzionali quali Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. La decisione dell’ente camerale, così come è stata spiegata dal suo presidente, Carlo Battistini, è un’iniziativa fuori tempo massimo, che ricorda quei politici di una certa età che in campagna elettorale creano un profilo su TikTok, credendo in questo modo di prendere un voto più da ragazzi e ragazze. L’effetto sortito è spesso il contrario e, nel caso dell’ente camerale, sfocia nel ridicolo. Anche perché dove sono i giovani negli organi direttivi della Camera di Commercio? L’età media è molto alta. E dunque: dove sono le forze fresche?".

Zattini rincara infine chiedendosi se "davvero la Camera di Commercio pensa di essere più inclusiva e di parlare il linguaggio dei giovani con iniziative come queste? Siamo a un livello imbarazzante. Stando alle parole del presidente Battistini, l’iniziativa dovrebbe essere a costo zero. Lo spero bene: non vorrei che per una cosa del genere vengano spesi soldi dal bilancio della Camera di Commercio. Chi di dovere comunque – conclude – vigilerà in questo senso".