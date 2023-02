Zattini: "Dico no alla vecchia Ausl Ma sulla sanità Carradori chiarisca"

di Marco Bilancioni Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, leader di una maggioranza di centrodestra, oggi il manager dell’Ausl Tiziano Carradori interviene al consiglio provinciale. Lei ci sarà? "Sì. Tutti i sindaci sono invitati. Vedrò se prendere anche la parola". I suoi alleati, Lega e Fratelli d’Italia, chiedono le dimissioni di Carradori e il commissariamento dell’azienda sanitaria. Lei? "Io con Carradori ho parlato e ci vedremo personalmente. Parleremo dei tanti progetti che sono sul tavolo, alcuni dei quali hanno subìto uno stop". Quindi, per lei, Carradori non deve andarsene ma piuttosto dare risposte. "Non partecipo alla richiesta di dimissioni. Sulla sanità bisogna essere prudenti e costruttivi. Una cosa è la politica dei partiti e un’altra sono le istituzioni. Io faccio parte delle istituzioni da 14 anni, come sindaco prima di Meldola e poi di Forlì, e penso che chi condivide questo percorso sia dalla mia stessa parte della barricata. Si dialoga. E qualche volta si litiga anche". Scusi, ma allora sbagliano Lega e Fratelli d’Italia? "Non sono uno che dà pagelle, ma cercherei di agire diversamente". Hanno chiesto addirittura il ritorno all’Ausl di Forlì. "Non mi sembra un’ipotesi percorribile. Non mettiamo troppa carne al fuoco". Prima ha detto che a volte tra istituzioni si può anche litigare. È questo il caso? "Il...