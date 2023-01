Zattini e Gardini con la Tassinari al ministero dell’Università

Missione a Roma ieri mattina per il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta, quello alle opere pubbliche Vittorio Cicognani, e il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Maurizio Gardini; i quali, con la deputata di Forza Italia (ed ex assessora comunale) Rosaria Tassinari, sono stati ricevuti a Roma dalla segreteria generale del ministero dell’Università e della Ricerca, guidato dal ministro Anna Maria Bernini.

"Nel lungo e proficuo incontro – spiega la deputata Tassinari – abbiamo parlato delle potenzialità e dello sviluppo dell’università a Forlì. Si è aperto così un dialogo cordiale e costruttivo per il futuro dell’università. I dirigenti e i tecnici del ministeri hanno illustrato alcune possibilità concrete per raggiungere obiettivi che stanno molto a cuore al Comune di Forlì e alla Fondazione Cassa dei Risparmi. Quindi per questo incontro molto importante, ringrazio il ministro Bernini che ha assicurato tutto il suo interesse per gli sviluppi scientifici e pratici dell’Alma Mater di Bologna a Forlì e in Romagna".

Il sindaco di Forlì ha esposto situazioni che stanno a cuore anche al mondo economico locale, in particolare per l’immediato due progetti: l’istituzione del collegio universitario superiore per un centinaio di studenti e di una foresteria per insegnanti all’interno della ristrutturazione dell’Hotel della Città, in disponibilità da poco del Comune grazie al recente accordo con la Fondazione Garzanti; la costruzione della cosiddetta palazzina o studentato dell’università al Morgani Pierantoni, con aule e laboratori da ricavare nell’area appunto dell’ospedale per gli studenti di medicina e scienze infermieristiche.

"L’incontro degli amministratori comunali forlivesi al ministero dell’Università e l’interesse dal ministro Bernini – conclude la deputata Tassinari – m’incoraggiano a proseguire e a seguire a Roma i progetti dell’università a Forlì e in Romagna, tenendo aperti i collegamenti istituzionali e pratici fra i territorio del collegio che rappresento con le istituzioni romane".