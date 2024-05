Zattini elogia i sindaci degli ultimi 50 anni: "Ma poi con la sinistra la città si è fermata"

"Cinquant’anni di sfacelo", come aveva detto in occasione del dibattito della Cna tra candidati alla Camera di Commercio? Il sindaco Gian Luca Zattini torna sull’argomento e lo fa con una nota dal titolo ‘gli ultimi 50 anni di Forlì’, in cui esordisce dicendo che "Forlì è una città in cui si vive bene". Una correzione di rotta che salva "l’università, la diga di Ridracoli, l’ospedale, la tangenziale, il polo tecnologico-aeronautico e tanto altro" (ciò che gli avevano ricordato da sinistra fin dal giorno dopo) e, con queste opere, anche i loro fautori: "Abbiamo dedicato e dedicheremo spazi ad Angelo Satanassi, Giorgio Zanniboni e Franco Rusticali". Lo sfacelo, semmai, per il sindaco è "l’ingerenza a tratti dispotica di Pci, Ds e Pd".

Zattini insomma elogia i suoi predecessori: "Amministratori lungimiranti e coraggiosi", capaci di "scelte strategiche", "donne e uomini che hanno anteposto l’interesse della comunità a quello di partito". Erano anni di "spirito unitario", anche grazie a "opposizioni costruttive". I "sindaci del passato", insomma, "hanno fatto bene, a volte benissimo", anzi erano "gli amministratori migliori della sinistra". Il problema, dice, è che la loro energia è stata "repressa", "fino a farla soffocare" da "una certa sinistra oggi ritornata in auge". E passa in rassegna tutti i suoi precedessori (tranne Sauro Sedioli) enfatizzando i problemi con il loro partito.

Zanniboni? "A un certo punto fu espulso". Rusticali? "Qualche anno dopo la fine del suo secondo mandato venne condotto in tribunale, abbandonato dai suoi eredi politici e umiliato da presidente dell’aeroporto". Nadia Masini? "Ripudiata" (il riferimento è alle primarie perse nell’autunno 2008). Roberto Balzani? "Con lui ho collaborato quando ero sindaco di Meldola. Il suo stato d’animo era quello del titolo del suo libro, ‘Cinque anni di solitudine’", tanto che "non è neppure riproposto per un secondo mandato". Davide Drei? "Ho condiviso con lui la nascita di Alea". E qui Zattini è arrivato al sindaco che terminava il suo mandato (primo e unico, anche in questo caso) cinque anni fa: "Pubblicamente vilipeso dal suo partito, sbeffeggiato e alla fine costretto a non ricandidarsi". E tenta di spiegare così la propria frase; "I disastri a cui penso negli ultimi 50 anni sono il frutto dell’egoismo di una sinistra che ha bruciato talenti, maltrattato, espulso e abbandonato i suoi amministratori migliori".

Zattini interpreta dunque così i 50 anni a cui ha fatto riferimento: "Quando sono stato eletto nel 2019, ho trovato una città ferma sul binario delle grandi opere di Satanassi, Zanniboni e Rusticali". Un’era di innovazioni terminata, sembra dire, a causa dei loro successori di sinistra. "Mi sono messo al lavoro per riaccendere il motore di una Forlì addormentata, bisognosa di nuove energie". Senza farsi problemi nel "completare scelte giuste che vengono dal passato, che male c’è?".

Spesso Zattini ha cercato di proporsi come continuatore della ‘buona politica’ del passato: nella campagna elettorale del 2019, incontrò la vedova di Franco Rusticali (sindaco scomparso il 22 dicembre 2015) suscitando le polemiche dei suoi assessori dell’epoca. L’anno scorso ha annunciato di voler dedicare un luogo pubblico alla sua memoria. Nel 2021, nel decennale delle morti, sono state poste targhe commemorative per Angelo Satanassi e Giorgio Zanniboni presso la sede di Romagna Acque: diedero impulso alla costruzione della diga di Ridracoli (e chissà se in questa strategia c’è anche la proposta di Zattini, venerdì, di costruire un altro invaso). Nessuna preclusione ideologica, sembra dire l’attuale primo cittadino: "Ho collaborato con tanti sindaci di colore politico diverso". Con Balzani, oggi tornato all’università, è in corso un progetto per un museo del ’900 all’ex Santarelli.