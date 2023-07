Zattini: "Grande soddisfazione, mi dà forza per andare avanti"

"È una grande soddisfazione, assolutamente non scontata. Sappiamo che l’esito dei sondaggi va preso con una certa cautela, ma questo risultato mi conforta di tante critiche e talvolta anche di cattiverie che sono state dette nei miei confronti". Il sindaco Gian Luca Zattini si divide tra orgoglio e realismo. Liquida la domanda sulla possibilità di vincere le amministrative, nel 2024, tra meno di un anno, addirittura al primo turno: "Ma no, non significa nulla. Ciò per cui conta questo sondaggio, per me, è che mi dà una forza in più per andare avanti". Torna in mente, per un attimo, il drammatico video in cui nel pomeriggio del 16 maggio annunciò l’esondazione ormai prossima del Montone e del Ronco; le scuse rivolte alla città; le lacrime; le polemiche su un suo assessore, Valerio Melandri. Aspetti che hanno colpito e resteranno nella storia del post alluvione, facendo anche discutere la città.

Al sindaco non sono sfuggite le proteste e i comitati che si sono formati (anche di recente) nelle zone alluvionate. "Chi ha avuto gravi danni dovuti alla piena è giustificato ad avere qualunque idea in proposito. Ed è fisiologico che, al netto delle effettive responsabilità, se la prenda con gli amministratori. A volte però il malcontento è stato organizzato da partiti o sindacati. Per qualcuno l’alluvione è il tema con cui aprire la campagna elettorale. Ma è legittimo...". Secondo Zattini – dai Romiti a Villafranca, dalla Cava a San Benedetto, dal Ronco a San Tomè – ci sono anche apprezzamenti e consensi: "Credo che, con una zona colpita così ampia, l’esito stesso del sondaggio sarebbe stato diverso se non ci fosse stato chi ha elogiato il lavoro dell’amministrazione". Da un punto di vista personale, dice di aver "sempre percepito vicinanza della città al lavoro del sindaco e della giunta. E non solo sull’alluvione".

Marco Bilancioni