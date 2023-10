Zattini: "Ho fiducia nel governo"

Il tema dei danni inferti dell’alluvione di maggio (9 miliardi di euro) ha aperto e chiuso la settima edizione di Fattore R, il focus annuale sull’economia della Romagna organizzato da Cesena Fiera, dalle Camere di Commercio romagnole e da Bper.

Ieri era prevista una tavola rotonda con i sindaci di Forlì e Bellaria (centrodestra) e Ravenna e Cesena (centrosinistra). Schieramenti politici che fanno la differenza "tra chi si fida degli aiuti e chi no", ha riassunto il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha messo in guardia contro lo sgretolamento dell’unità della Romagna, "non più – ha evidenziato anche il cesenate Enzo Lattuca – sotto i riflettori dell’attenzione". "I ristori arriveranno, non posso essere dubbioso – ha fatto eco il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini – né voglio instillare tale sentimento nei cittadini".

Incalzata dalle domande del conduttore dell’evento Gianluca Semprini, poche certezze ha potuto esprimere la sottosegretaria del ministero delle Finanze Sandra Savino, collegata on line, rispetto ai tempi degli aiuti statali: "La presidente Giorgia Meloni mantiene sempre le promesse – ha detto l’esponente del Governo – ma per principio non posso parlare dei tempi. Siamo qui tuttavia per risolvere le contrarietà che si presenteranno".